COMUNICADO









Los trabajadores de Industrias Titán, la histórica empresa de pinturas Titanlux, hemos convocado huelga, de dos horas por turno, a partir del día 21 de noviembre, para todos los martes y jueves que restan hasta finalizar el año.





Con esta convocatoria queremos denunciar la política de despidos que estamos sufriendo a causa de un ambicioso plan de restructuración de la plantilla, que está llevando a cabo la Dirección de la Empresa, y que tiene como único objetivo aumentar los beneficios, a costa del despido de sus trabajadores.





Solo en lo que llevamos de año han abandonado la Empresa más de 70 trabajadores, en un primer momento con ceses pactados, muchos de ellos bajo la presión de amenazas veladas de despidos, y posteriormente a través de despidos objetivos.

El Comité Intercentros

La voluntad de la Empresa, manifestada directamente a los representantes de los trabajadores, es la de seguir despidiendo hasta conseguir sus objetivos económicos: reducir en un 10% los costes salariales sobre la facturación, lo que equivale a eliminar un 33% de la plantilla.La vía elegida para ello ha sido la de los despidos individuales, eludiendo así la vía de los despidos colectivos, que obliga a demostrar a la Empresa que realmente existen causas legales para ello y si las hubiera, a negociarlas con los representantes de los trabajadores.Industrias Titán, líder del sector de los fabricantes de pinturas nacionales, es propiedad de la familia Folch-Rusiñol, una de las más importantes familias de la alta burguesía catalana. Cuenta con más de cien años de historia, durante los cuales jamás registró pérdidas. El año 2016, cerró con una facturación de 103m de euros, con los que obtuvo unos beneficios de 2,3m de euros.Esta necesidad acuciante de obtener más beneficios, de la forma más rápida y fácil, viene determinada por las fuertes deudas contraídas por sus propietarios en el terreno financiero, a través de la participación del 25 % en la sociedad Famol.Esta sociedad de la que también formaban parte la familia Lara y el propietario de la marca Mango, Isak Andic, compró en el 2006 un paquete de acciones del Banco Sabadell valorado en unos 500 millones de euros, y que tras diversas ampliaciones llegó a superar los 1.300 millones. Diez años después, con la caída de un 86 % de su valor, han supuesto unas pérdidas para los propietarios de Industrias Titán, superiores a 90millones de Euros.Este gran descalabro financiero, ha conllevado una serie de préstamos y refinanciaciones que de forma poco ética han acabado traspasándose a las cuentas de la Empresa produciendo, además de los despidos, una gran descapitalización en forma de la venta de un edifico industrial y terrenos de la Empresa, y la previsible venta de su propia sede corporativa.No nos parece justo, que los trabajadores paguemos, en forma de despido problemas económicos ajenos a la marcha de la Empresa. No estamos de acuerdo en que se externalicen las actividades productivas propias, a empresas que funcionan con salarios y condiciones precarias. No aceptamos que se despidan trabajadores, para reducir los costes salariales, mientras la dirección y los altos cargos eluden su obligación legal de declarar en los balances los altos salarios que cobran. No aceptamos que sobren trabajadores, mientras se nos sobrecarga de trabajo con cada nuevo despido. No toleramos que se nieguen abordar de forma seria y rigurosa los planes de viabilidad de la Empresa con los representantes de los trabajadores.Es por todos estos motivos, que los trabajadores hemos decidido en asamblea, convocar un calendario de huelgas y movilizaciones, que no cesará hasta conseguir que no haya ni un solo despido más, que se readmitan a todos los trabajadores despedidos, y que se busquen medidas alternativas para solucionar un problema que los trabajadores no hemos creado.Co.basUGTNoviembre 2017